SOLARO – Esselunga ha realizzato dei posti auto dedicati, nel punto vendita di Solaro, per chi sceglie di fare acquisti con la modalità Clicca e vai quella che permette al cliente di effettuare la spesa on line e ritirarla in giornata nel punto vendita cittadino.

Una novità che non è passata inosservata tra gli utenti del punto vendita solarese punto di riferimento per gli acquisti per tanti residenti del comprensorio compresi i saronnesi,.

Attraverso il sito dedicato Cliccaevai.esselunga.it si può effettuare la spesa e ritirarla a Solaro. Proprio per questo servizio sono stati realizzati 6 stalli dedicati con una segnaletica ad hoc che permette ai clienti di parcheggiare accanto all’ingresso.

E’ solo l’ultima novità che riguarda il punto vendita solarese dove sono state recentemente aumentate le casse dedicate a chi utilizza il Prestospesa per pagare i propri acquisti. La postazione solarese risulta già attiva sul sito cliccaevai.esselunga.it quindi non resta che testare questa nuova modalità per velocizzare