SARONNO – I giocatori delle formazioni dell’Amor sportiva si tengono in forma pensando alla prossima stagione: dopo il lungo stop di tutte le attività sportive nella fase più acuta dell’emergenza coronavirus, anche il calcio dilettantistico è ripartito, con allenamenti e gare “in famiglia” per divertirsi e tenersi in forma, pensando a settembre quando si dovrebbe ritornare alla normalità dei campionati.

Questo vale ovviamente anche per i tesserati Amor, che oltre alla formazione maggiore dei senior, dispone di un ampio settore giovanile che abbraccia praticamente tutte le fasce d’età. I campi di gioco sono quelli di Cassina Ferrara, fra impianto oratoriano di via Larga e centro sportivo di via Trento e, ultimo arrivato, il centro sportivo del quartiere Prealpi con accesso da via Sabotino; una struttura di proprietà comunale che è stata risistemata dai volontari Amor ed assegnata alla gestione del club biancazzurro.

(foto di gruppo per una delle formazioni dell’Amor sportiva di Cassina Ferrara)

08062021