CARONNO PERTUSELLA – Non si tratta di ladruncoli a caccia di monetine, cellulari o magari qualche computer lasciati in auto i ladri che sono entrati in azione alla periferia cittadino si sono allontanati con pezzi di cruscotto e componenti interne dell’auto. Evidentemente erano esperti del settore che hanno preso di mira specifici modelli di auto posteggiate in zone defilate.

Hanno agito nel cuore delle notte prendendo di mira un’Audi e una Bmw. Il furto è avvenuto alla frazione Bariola tra via Bach e via Beethoven. Nessuno si è accorto del furto in corso, i ladri devono essere stati molto abili e silenziosi, tanto che l’allarme è scattato solo la mattina successiva quando i proprietari dei veicoli sono usciti di casa per commissioni e per andare al lavoro. E’ stata sporta denuncia ma contestualmente l’episodio è stato segnalato anche sul gruppo whatsapp Bariola sicura in modo che i residenti possiano prestare più attenzione alle proprie auto e soprattutto segnalare alle forze dell’ordine eventuali presenze sospette.

(foto google street view)