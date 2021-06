CISLAGO – Auto “dimenticate”: la polizia locale di Cislago ne ha rimosse alcune, da tempo abbandonate. E‘ accaduto nelle scorse ore in via XIV maggio ed in via delle Grigne, dove è proseguita l’attività di monitoraggio del territorio finalizzata ai controlli dei veicoli ormai “assimilabili” e considerabili “rifiuti”.

Gli accertamenti eseguiti dal personale della vigilanza urbana cislaghese, agli ordini del comandante Marco Cantoni, hanno permesso di rimuove dei veicoli fermi, da lungo tempo, lungo le arterie veicolari cittadine, liberando due spazi adibiti alla sosta.

Senz’altro i controlli da parte degli agenti proseguiranno anche nel prossimo futuro e potrebbero portare ad ulteriori interventi di questo genere. Dimenticato da anni in via Mattei, nella zona industriale alla periferia di Cislago, era stato rimosso nell’aprile scorso: il riferimento va in questo caso ad un furgone malconcio, addirittura senza ruote.

(foto: alcuni momenti dell’intervento con il carro attrezzi eseguito a Cislago dalla polizia locale per la rimozione di auto da lungo tempo abbandonate sul territorio comunale)

08062021