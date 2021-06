SARONNO – Andrea Leanza, talento saronnese degli effetti speciali, sabato sera introdurrà la serata con il racconto di aneddoti e curiosità legati al suo percorso professionale e artistico e commenterà insieme all’assessore alla Cultura Laura Succi, il film “L’Inferno”, film muto del 1911, che mette in scena la prima cantica della Divina Commedia utilizzando per le didascalie i versi danteschi.

L’appuntamento, promosso da Comune ed Unitre, è previsto nel cortile del centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario 2, sabato 12 giugno alle 21.30 e segnerà anche l’inaugurazione dell’arena estiva.

L’opera, le cui scelte iconografiche si ispirano alle illustrazioni di Gustav Dorè, presenta effetti speciali straordinari per l’epoca: personaggi che volano, teste mozzate, sulle orme del cinema fantastico di Georges Meliés, nonché alcuni primi movimenti della macchina da presa, di cui Leanza saprà sicuramente dare degna presentazione. Seguirà poi la proiezione gratuita del film L’Inferno (film muto 1911) di Adolfo Padovan, Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro (durata 70’). Info: [email protected]

Salito alla ribalta nazionale per il trucco prostetico del film di Gianni Amelio “Hammamet”, dedicato alla fase più controversa della vita di Bettino Craxi e per gli effetti speciali sul palco del Festival di Sanremo che hanno accompagnato la performance di Achille Lauro, il saronnese Andrea Leanza (foto) ha iniziato la sua esperienza quasi per scherzo quando aveva solo dodici anni grazie alla sua passione per dinosauri, scienze naturali, creature, cinema ed effetti di trucco speciale.

Quasi completamente autodidatta, fortemente ispirato dalle storie di maestri quali Dick Smith e Rick Baker, negli anni approfondisce le sue conoscenze nelle tecniche di life-casting e di modellatura, realizzazione, applicazione e colorazione di protesi iper-realistiche. Da sempre lavora costantemente per migliorarsi apprendendo e sperimentando tecniche e materiali all’avanguardia, iniziando così a farsi strada nel campo televisivo e cinematografico italiano, realizzando effetti di trucco speciale per pubblicità, sit-com, corto e lungometraggi.

09062021