SARONNO – In città ormai da diverse settimane assistiamo ad un calo dei contagi e dei ricoveri tanto che alcuni spazi dedicati al covid nell’ospedale cittadino sono già tornati di competenza dei reparti pre pandemia. Ma quali sono le prospettive per il presidio saronnese? Quali sono le possibilità per la struttura di piazzale Borella? Quali le richieste del territorio?

Stasera ne parliamo con Massimo Beneggi portavoce del comitato per la tutela e la salvaguardia dell’ospedale di Saronno che negli ultimi anni ha dato voce alle esigenze del territorio accendendo i riflettori sul tema del futuro dell’ospedale.

