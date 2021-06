SARONNO – Pochi minuti di grandine, ma sufficiente a far danni in alcuni orti cittadini danneggiando i primi frutti di stagione a partire dalle zucchine, sono stati il momento clou del temporale che oggi pomeriggio si è abbattuto sulla città di Saronno e il comprensorio.

Situazione particolarmente critica, anche se fortunatamente senza conseguenze per la circolazione, in via Parma. Lungo la tangenziale esterna che collega la Monza-Saronno all’ingresso autostradale dell’A8 si sono allagati i campi e l’acqua per la precisione un mix di acqua e fango si è riversata sulla sede stradale creando rallentamenti.

A raccontare la grandinata anche la foto di Antonio Magnani assessore all’Ambiente, Urbanistica, Protezione Civile, Rapporti con Enti e Partecipate di Ceriano Laghetto che ha condiviso sui social uno scatto di un parcheggio imbiancato dalla grandine a Caronno Pertusella.

Per le foto e i video si ringraziano i nostri lettori.