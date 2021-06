SARONNO – Lunedì 14 giugno verranno riaperte le sale studio della Biblioteca civica di Saronno, con le modalità stabilite per il rispetto delle normative anti-covid.

Ecco che quindi Il numero di posti disponibili per lo studio è stato ridotto a 28, rispettando la distanza tra i posti a sedere ed evitando la disposizione frontale. Le postazioni per lo studio sono state numerate ed è quindi obbligatoria la prenotazione giornaliera della postazione, non cedibile e non modificabile (per il momento telefonando ai numeri 02.96701153 e 02.9609075, ma a breve sarà disponibile un’app). E’ possibile prenotare solo il proprio posto e all’atto della prenotazione l’utente dovrà comunicare nome e cognome e numero di telefono: in caso di rinuncia è obbligatorio disdire la prenotazione.

“Non è stato facile riorganizzare la riapertura delle sale adibite allo studio – spiega l’assessore alla Cultura, Laura Succi – perché è stato necessario redigere un protocollo in collaborazione con il responsabile della sicurezza, a tutela sia degli utenti che del personale. Il protocollo di sicurezza è uno strumento nuovo di cui si dota la nostra biblioteca, che non ne ha mai avuto uno, ma l’emergenza sanitaria lo ha trasformato in un adempimento doveroso”.

Negli ultimi giorni a stigmatizza contro la chiusura dello spazio studio era stata Forza Italia Saronno con un comunicato stampa.

