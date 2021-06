SARONNO – Tantissimi complimenti durante la diretta Rai della semifinale playoff di serie C per l’allenatore saronnese Marco Zaffaroni ed il suo Albinoleffe che – dopo la sconfitta all’andata 1-2 contro la corazzata Alessandria – mercoledì sera ha costretto i favoriti piemontesi a sudare le proverbiali sette camice per superare il turno e raggiungere il Padova alla finalissima che vale il passaggio in serie B.

Per la formazione bergamasca di Zaffaroni una ottima stagione e, anche stavolta, una prestazione brillante per l’1-2 a proprio favore al termine dei tempi regolamentari, che ha costretto ad andare avanti nei supplementari quando da parte dell’Alessandria è giunta la zampata decisiva, per il 2-2 che consente alla compagine di casa di passare il turno. “Esploso”, calcisticamente parlando, proprio nel Fbc Saronno, Zaffaroni era stato poi voluto dal Torino. Dopo una carriera da giocatore, anche quella da allenatore, ha guidato recentemente anche il Monza ed in passato anche la Caronnese.

(foto: l’allenatore saronnese Marco Zaffaroni, ex Fbc Saronno)

09062021