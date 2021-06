Ceriano Laghetto, il congedo dell’assemblea civica a due dipendenti comunali

CERIANO LAGHETTO – Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, con l’assemblea civica tornata a riunirsi in presenza e in forma aperta al pubblico, sono state salutate e ringraziate le due dipendenti comunali che negli ultimi mesi hanno raggiunto il traguardo della pensione. Il sindaco Roberto Crippa, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e in rappresentanza dei cittadini, ha ringraziato Renata Sironi e Teresa Franzese che hanno terminato il loro percorso lavorativo all’interno del Comune di Ceriano Laghetto.

Renata Sironi, ex bibliotecaria, è andata in pensione lo scorso anno, mentre Teresa Franzese ha terminato il suo lavoro qualche settimana fa: lavorava all’Ufficio Tributi, seguendo in particolare la Tari.

“Da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale ho voluto formulare alle due ex dipendenti i migliori auguri per questa nuova fase della loro vita, ringraziandole per tutto l’impegno dedicato a Ceriano Laghetto negli anni del loro incarico professionale” ha rimarcato il primo cittadino. Alle dipendenti è stato consegnato anche un omaggio floreale prima del saluto con un lungo e sentito applauso da parte di tutti i consiglieri presenti.

