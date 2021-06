Il mercato dei Mac rigenerati è destinato a crescere, perché ci sono tutte le basi fondamentali perché questi dispositivi vengano sempre di più apprezzati. Infatti sono sempre di più gli utenti che scelgono di servirsi di un Mac rigenerato. Sono diverse le motivazioni che spingono in questa direzione. Innanzitutto i consumatori possono spendere di meno, arrivando a risparmiare anche il 30% o il 40% rispetto al prezzo di un Mac completamente nuovo. Ma ci sono anche altre ragioni che fanno apprezzare la possibilità di usufruire di una macchina di questo tipo, prime fra tutte le tempistiche, che sono sicuramente molto più rapide. Vediamo che cosa sono i Mac ricondizionati.

Cosa sono i Mac rigenerati

I Mac ricondizionati, come quelli disponibili su Macusatogarantito.it, sono detti anche rigenerati. Si tratta di dispositivi che si trovano in condizioni estetiche corrispondenti a quelli nuovi. Ma non è soltanto un fatto di aspetto, perché anche le loro performance sono molto funzionali, come se fossero dei computer nuovi.

Quindi si pongono come assolutamente sicuri, perché c’è la certezza di non trovarsi ad avere a che fare con dei prodotti difettosi. A volte si può trattare di computer che vengono restituiti dai clienti perché cambiano idea oppure si può trattare di ordini frutti di uno sbaglio.

L’unica condizione, perché un Mac possa essere considerato ricondizionato, è rappresentata dal fatto che è stato acceso almeno una volta, quindi per le normative che vigono nell’Unione Europea non può essere più venduto come nuovo. In effetti, però, è un prodotto che non è stato mai usato.

Certe volte può accadere che la restituzione di un Mac avviene a causa di un malfunzionamento. Tutto questo però non può essere considerato un motivo preoccupante, perché i ricondizionati vengono sottoposti a processi di revisione con numerosi test sia che riguardano la parte hardware che software. Le parti non funzionanti o che appaiono usurate vengono sostituite con ricambi originali, per cui si può avere la certezza di avere a che fare con computer che per le loro caratteristiche sono perfettamente corrispondenti a quelli nuovi, anche perché le loro prestazioni sono ottimali.

I vantaggi di un Mac ricondizionato

Ma analizziamo più in particolare quali sono i vantaggi a cui si può arrivare grazie alla scelta di un Mac ricondizionato. Innanzitutto, come abbiamo già sottolineato, c’è enorme possibilità di risparmio.

Abbiamo già accennato a questo discorso, ipotizzando un risparmio di circa il 30% sul prezzo di listino. A volte si può arrivare a risparmiare anche di più, soprattutto quando si sceglie di acquistare prodotti meno recenti che non sono più disponibili in commercio.

A differenza di quanto accade per una macchina acquistata nuova, il Mac ricondizionato è disponibile subito, quindi non c’è da aspettare per lunghi tempi di attesa prima che arrivi in negozio.

Questo fatto della disponibilità immediata è davvero un vantaggio, perché hai anche la possibilità di provare direttamente il computer prima di decidere di prenderlo.

Inoltre non bisogna dimenticare anche dei vantaggi connessi con l’ecosostenibilità. Orientare la propria scelta verso un ricondizionato significa dare un contributo sostanziale al consumo di materie prime che servono per riuscire a mettere a punto altri Mac. Questo significa dare un contributo importante nella propria vita quotidiana a ridurre le emissioni nocive di anidride carbonica nell’atmosfera.

Scegliendo un Mac rigenerato si riducono gli sprechi, si risparmia energia e si ha la possibilità di risparmiare: si seguono in linea di principio tutte le regole che stanno alla base di quella che viene chiamata economia circolare, oggi un aspetto particolarmente apprezzato, nei confronti della quale in molti dimostrano tanta sensibilità. Ecco perché la scelta di un Mac rigenerato si conferma sempre più gettonata.