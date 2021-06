Panorama cronaca: Origgio cade dalla bici, tamponamento con ferito a Saronno

ORIGGIO / SARONNO- Cade dalla bici e finisce all’ospedale: è successo oggi ad un pensionato di Origgio di 70 anni, l’incidente si è verificato ieri mattina alle 8.35 in via Camillo Benso conte di Cavour. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi, una ambulanza del Sos Uboldo il cui equipaggio si è preso cura del ferito che è stato infine trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso.

Tamponamento fra due auto invece in via Varese a Saronno: è accaduto ieri alle 19.45 nei pressi dell’incrocio alla rotonda situata al confine con Gerenzano. E’ arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza del Sos Uboldo il cui equipaggio si è preso cura dell’unica persona rimasta contusa, una donna di 56 anni che è stata infine trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata.

(foto archivio: intervento della polizia locale di Origgio)

