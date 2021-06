A Saronno mostra alla Galleria Il Chiostro: espone La Pietra

SARONNO – Al Chiostro di viale Santuario 11, nell’ambito della Festa della ceramica, si terrà la mostra di Ugo La Pietra. Ugo La Pietra è stato precursore tra le arti di molti aspetti che ritroviamo oggi nella scena contemporanea: dall’arte concettuale alle installazioni, dal cinema, all’uso della fotografia, all’illustrazione. Il passaggio tra le varie discipline, affrontate tutte con grande ricerca e studio, l’ha sempre portato a vivere fino in fondo ogni esperienza, a seguire con passione e curiosità ogni fase del lavoro, dal progetto alla realizzazione.

La vicinanza alla ceramica deriva non da una tradizione familiare o di residenza, bensì dal suo approccio da designer al

lavoro: studia, approfondisce, progetta e infine sceglie le materie e le tecniche più adatte con una grande attenzione agli

aspetti artigianali. Durante la sua carriera attraversa quindi non solo materiali e tecniche ma anche terre, nel duplice

senso di argille e territori. È infatti la ricerca del luogo, del Genius loci di ogni terra, che lo porta a realizzare ogni volta un

progetto apposito.La mostra ci racconta di queste terre, a volte sospese in un non luogo, una dimensione casalinga e intima ma allo stesso tempo estranea a tutto. Un luogo mitico, una casa nel suo interno esterno, mattone dopo mattone, richiamo alla terracotta, in cui la ceramica è materia ed oggetto della rappresentazione. Stanze che fermano il momento, in cui le porte, i passaggi ci offrono una possibilità. Come un gioco, delle escape room, ci presentano una scena immobile, che deve ancora compiersi, senza giudizio, in questo tempo sospeso della decisione. D’altra parte è nel pensiero di La Pietra che “abitare è essere ovunque a casa propria”. Case che diventano dimore della natura, in equilibrio tra materia organica e inorganica, case-vaso che ospitano creature, vasi giardino e giardini per vasi. L’artista ci racconta di molti passaggi, che troveranno un posto nella sensibilità di ciascuno di noi.

La mostra fa parte della rassegna di eventi della seconda edizione della festa della ceramica di Saronno, organizzata dal

Museo “Gianetti”, che si svolgerà il 2, 3 e 4 luglio 2021 www.festadellaceramicasaronno.com.

Diretta su Facebook e Instagram venerdì 18 giugno alle 18 sulle pagine del Museo della ceramica Gianetti.

10062021