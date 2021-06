GERENZANO – “E’ indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di “farmacista a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di rinnovo, e parziale per 20 ore settimanali eventualmente estensibili a 24 ore settimanali in caso di necessità aziendali, con flessibilità dal lunedì a sabato; sabato, anche con orario pomeridiano, e copertura dei turni notturni e festivi”. Lo comunica l’Amministrazione civica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice utilizzando il modello scaricabile al link sotto indicato, indirizzate all’Azienda speciale multiservizi Gerenzano, devono essere presentate – a pena di esclusione – entro il 15 luglio. Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine sopra indicato (a tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) purché pervengano all’Azienda entro il 18 luglio.

Tutte le informazioni e i moduli si possono trovare al seguente link sull’albo pretorio: http://www.comune.gerenzano.va.it/c01…/mc/mc_p_ricerca.php

Per informazioni chiamare la farmacia comunale, alla nuova sede di via I maggio angolo via Alfieri, numero di telefono 029681531.

10062021