SARONNO – “Forza Italia Saronno apprende con soddisfazione che l’Amministrazione comunale provvederà a riaprire da lunedì 14 la sala lettura della biblioteca di Casa Morandi di viale Santuario, seppur con capienza limitata a 28 posti”. Lo si legge in un comunicato degli azzurri.

Il tema era stato sollevato nei giorni scorsi dall’ex assessore Mariassunta Miglino (foto) ed era stato oggetto di un incontro tra il responsabile giovani di Forza Italia Federico Marri, il sindaco Airoldi e l’assessore Succi. Siamo lieti che le istanze dei tanti studenti, saronnesi e non, che frequentano la biblioteca siano state almeno parzialmente accolte. La cultura è la formazione non sono solo studio individuale ma anche scambio di punti di vista, esperienze, giudizi: una biblioteca serve anche a questo non è solo un deposito di volumi. Forza Italia Saronno considera questo episodio, nel suo piccolo, un modello di politica buona che mette da parte gli schieramenti e le contrapposizioni e guarda alla sostanza. Speriamo che venga applicato in futuro ad argomenti più pregnanti.

10062021