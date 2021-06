Ladri sorpresi mentre entrano dalla finestra, messi in fuga dai padroni di casa

CESATE – Movimentato episodio nei giorni scorsi in centro a Cesate, dove i residenti in una corte di via Municipio vecchio si sono trovati i ladri… quasi in casa. Poco dopo mezzanotte la famiglia che abita in uno degli alloggi della corte ha udito rumori sospetti, c’era qualcuno che stava cercando di forzare una finestra sul retro della loro casa. Sorpresi sul fatto, i malviventi erano in due, hanno subito rinunciato all’impresa e sono scappati a gambe levate: sono arrivati anche i vicini e i cittadini hanno provato ad inseguire gli sconosciuti, che sono comunque riusciti a fare perdere le tracce.

Sono state prontamente avvisate le forze dell’ordine, è immediatamente accorsa una pattuglia dei carabinieri ed i militari dell’Arma hanno eseguito una serie di ricerche nel cortile e nelle vicinanze, con le torche elettriche, ma evidentemente i due si erano già allontanati.

(foto archivio: due pattuglie dei carabinieri in servizio nella zona)

