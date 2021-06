MISINTO / SARONNO – Saronno seguirà l’esempio di Misinto? Il sindaco misintese, conosciutissimo anche ai saronnesi (è uno dei volti”storici” fra gliu ufficiali del comando di polizia locale di Saronno) sta pensando ad una iniziativa che non ha precedenti, contro gli sporcaccioni: sui social Matteo Piuri non le ha certo mandate a dire, trovandosi davanti al campo di calcetto di via Monte Rosa pieno di rifiuti. “Questo è il rispetto di chi ha utilizzato il campo da calcetto di via Monte Rosa. Francamente mi verrebbe voglia di chiuderlo nuovamente per altri 6 mesi”. A terra è stato trovato un po’ di tutto, dalle cartacce ai mozziconi di sigaretta, bottiglie di birra vuote. In passato Piuri si era già visto costretto a mettere un lucchetto all’ingresso, per cercare di fermare i vandali.

Negli anni scorsi l’area del campetto era stata risistemata grazie ai fondi messi a disposizione della no profit Gam E20.

(foto: alcune immagini dei rifiuti al campo di calcetto)

10062021