SARONNO – Ha la firma di 3 consiglieri comunali, Lucy Saronno (Pd), Marta Gilli (indipendente) e Giuseppe Calderazzo (Pd), la mozione inviata ieri al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e al sindaco Augusto Airoldi per chiedere al consiglio comunale “di dichiarare il proprio sostegno al “ddl Zan” sulle misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Una richiesta rivolta anche al primo cittadino Augusto Airoldi che con la mozione si impegna a trasmettere la mozione al Presidente del Senato della Repubblica.

Con questa mozione il sostegno al Ddl Zan approda in consiglio comunale dopo essere al stato al centro di un vivace dibattito cittadino con diversi distinguo all’interno della maggioranza e prese di posizione di molti esponenti politici cittadini.

Qui il testo integrale della mozione

PREMESSO che i princìpi di eguaglianza, non discriminazione e pari dignità sociale costituiscono «Princìpi fondamentali» del nostro ordinamento, come codificati dai nostri Padri costituenti negli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;

che i medesimi princìpi costituiscono valori cardine dell’ordinamento internazionale, come proclamato dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

che i medesimi princìpi rappresentano le radici su cui si eleva l’Unione Europea, come proclamato dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

che i medesimi princìpi rappresentano i valori comuni dei Paesi che aderiscono, come il nostro, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo l’Europa, che, all’art. 14, ribadisce il divieto di discriminazione.

VISTA la legge 1 marzo 2006, n. 67: «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», che all’art. 1, co. 1, prevede: «La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali».

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 contro l’omofobia, che rileva la necessità di azioni a livello dell’Unione Europea e degli Stati membri, per eradicare l’omofobia e promuovere una cultura della libertà, della tolleranza e dell’uguaglianza tra i cittadini, sollecitando gli organi dell’Unione Europea e gli Stati membri a provvedere con politiche antidiscriminatorie.

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021, che ha proclamato l’Unione europea «zona di libertà per le persone LGBTIQ».

VISTO il preambolo dello Statuto del Comune di Saronno, che prevede, al punto ii): «La comunità dei Saronnesi persegue l’eguaglianza tra i cittadini che hanno diritto alla Vita, alla Libertà ed al perseguimento della Felicità», e al punto viii): «La comunità dei Saronnesi intende assicurare la tutela dei suoi cittadini, per favorirne la salute, l’educazione, l’istruzione, il lavoro, l’inserimento sociale, la solidarietà reciproca, l’abbattimento di ogni forma di discriminazione e di svantaggio».

VISTO l’art. 69, comma 1, secondo periodo, del Regolamento di codesto Consiglio Comunale, secondo cui la mozione «Può consistere inoltre nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativa a fatti e questioni di interesse locale, nazionale o internazionale che investano problematiche sociali, politiche, economiche di carattere generale e comunque di interesse per la comunità cittadina».

CONSIDERATO

In attuazione dei suddetti princìpi, è stato approvato dalla Camera dei Deputati, in data 4 novembre 2020, il disegno di legge n. C. 107, presentato il 23 marzo 2018, in testo unificato con C. 569, C. 868, C. 2171, C. 2255 (noto come “ddl Zan”), avente ad oggetto «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità».

Il suddetto disegno di legge:

– estende la sanzione penale prevista dagli artt. 604-bis e 604-ter c.p. alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità (artt. 2 e 3 ddl);

– tutela il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte (art. 4 ddl);

– istituisce la giornata del 17 maggio come Giornata nazionale contro l’omobitransfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze rivolte all’orientamento sessuale e all’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione (art. 7 ddl);

– potenzia l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), assegnandogli il compito di elaborare, con cadenza triennale, una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere (art. 8 ddl);

– affida all’ISTAT la rilevazione statistica sulla verifica dell’applicazione della legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, di orientamento sessuale o di identità di genere, nonché il monitoraggio delle politiche di prevenzione (art. 10 ddl).

Il suddetto disegno di legge, trasmesso dal Presidente dalla Camera dei Deputati il 5 novembre 2020, è ora all’esame della Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale

DICHIARA

di sostenere l’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge n. C. 107, n. S. 2005 (noto come “ddl Zan”), avente ad oggetto «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità», approvato dalla Camera dei Deputati, in data 4 novembre 2020.

IMPEGNA IL SINDACO

a trasmettere la presente mozione alla Presidente del Senato della Repubblica.

Lucy Sasso Consigliera del gruppo Partito Democratico

Marta Gilli Consigliera indipendente

Giuseppe Calderazzo Consigliere del gruppo Partito Democratico