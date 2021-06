SARONNO / LAZZATE – Serpentello spaventa una cittadina, ma si trattava di un innocuo biacco, specie autoctona e senza veleno. E’ questo, delle scorse ore, l’ultimo caso segnalato in zona: con l’arrivo dei mesi estivi questi rettili sono tornati in attività e soprattutto chi abita in periferia rischia di trovarli anche in giardino. Sono di colore scuro e possono raggiiungere anche dimensioni non trascurabili (anche oltre il metro), nell’ultimo caso la cittadina se l’è trovato davanti all’ingresso di casa, a Lazzate, mentre “lottava” con il proprio cagnolino, nel tentativo di scappare. Sono infatti animali molto timidi e non mordono mai, a meno che non abbiano altra scelta.

I vigili del fuoco dei comandi locali hanno già compiute, negli ultimi giorni, diversi interventi di “recupero”, ed hanno poi liberato questi serpenti in boschi e campagne; anche se a qualcuno possono suscitare timore, sono molto importanti per gli equilibri ecologici, e tra l’altro sono un naturale “deterrente” nei confronti dei topi.

