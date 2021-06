Si lavora a Mombello per migliorare viabilità e sosta

LIMBIATE – Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione programmati dall’amministrazione nel quartiere di Mombello.

La zona del controviale che porta da via Tonale a via Stromboli è stata definita con la segnaletica di cantiere e l’impresa sta già lavorando. L’intervento servirà a ridistribuire gli spazi di sosta, creare nuovi parcheggi e migliorare la fruibilità e la sicurezza in corrispondenza della fermata dell’autobus.

La distribuzione degli stalli di sosta prevede un posizionamento a spina di pesce, mentre nuovi posti auto saranno ricavati attraverso la revisione della viabilità di via Tonale, che è stata pensata circolare attorno all’area pedonale. Per aumentare i servizi a disposizione dei cittadini del quartiere, è infine previsto all’angolo con via Ortigara il posizionamento di un distributore dei sacchi per la raccolta dei rifiuti e anche di una casetta dell’acqua.

10062021

(nella foto: il cantiere in via Tonale)