UBOLDO – Tris di incidenti con la bicicletta oggi nel Saronnese. Alle 17 in via per Cerro alla periferia di Uboldo, intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo per soccerrere una donna di 56 anni, rimasta contusa per una caduta dalla bici; non ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata.

Alle 17.29 odierne in via Prampolini a Saronno caduta dalla bici da parte di un pensionato del posto, di 82 anni: è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella per essere medicato di alcune escoriazioni.

A Gerenzano alle 18 in via Fagnani è stato investito un ciclista: 15 anni, il ragazzo è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è stato medicato sul posto; non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire le dinamica del sinistro.

(foto archivio)

10062021