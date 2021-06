Uboldo Comune, grazie a Tito Zaffaroni: serata ricordo

UBOLDO – Venerdì 11 giugno alle 21 nella sala consiliare del Comune di Uboldo, verrà celebrato il 70′ anniversario dell’elezione del primo sindaco del Comune di Uboldo, avvenuta l’11 giugno 1951, dopo la separazione del paese da Saronno nel 1950. Il cavalier Tito Zaffaroni viene eletto come primo sindaco di Uboldo in data 11 giugno 1951 e sarà poi rieletto per un secondo mandato nel 1956.

In questa occasione, la figlia Anna Maria dedica una pubblicazione al padre: durante la cerimonia verrà presentato il libro “Tito Zaffaroni, un uomo social”. Nel libro viene descritta la vita del cavalier Tito Zaffaroni, la sua passione per la socialità e il suo amore per il nostro paese, tratteggiando la sua attività politica ed amministrativa e raccontando le condizioni del nostro paese negli anni ’50. Con lui sindaco il paese cambia volto, con l’installazione della prima illuminazione pubblica, della rete fognaria, con l’asfaltatura delle strade, e con la costruzione della sede municipale che ancora oggi è utilizzata. Nella sala consiliare verrà allestita anche una mostra fotografica sulla posa della prima pietra e sull’inaugurazione del nuovo municipio. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid, con un ingresso contingentato; chi fosse interessato all’evento è pregato di contattare gli uffici comunali al numero 02 96992210-213.

