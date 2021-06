LAZZATE – Sono diversi e per tutti i gusti i centri estivi pronti a partire nei prossimi giorni sul territorio di Lazzate. Tornerà lo storico “Oratorio estivo” dopo un anno di stop a causa della pandemia da Covid19. Il tema di quest’anno è “Hurrà – giocheremo sulle sue piazze” e pone al centro il gioco, elemento che fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi in modo quasi travolgente. “Il valore del gioco è tutto da scoprire e proveremo a farlo tutti insieme… scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e fare squadra.

Il gioco ci farà crescere, imparare a divertirci, rispettare le regole, esaltare gli animi tirando fuori il bello e il buono che c’è in noi, nel rispetto degli altri e condividendo insieme a loro parte della giornata” si legge sul sito della Parrocchia chiesadilazzate.it sul quale potrete trovare tutte le informazioni relative a orari, programmi e regole da rispettare. La durata dell’oratorio estivo sarà di cinque settimane: dal 14 giugno al 16 luglio presso l’oratorio San Luigi.

La scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale di Lazzate, invece, propone un centro estivo dedicato ai più piccoli per il mese di luglio. Essendo infatti già il mese di giugno integralmente “coperto” dal normale anno scolastico, la proposta mira ad offrire un’opportunità alle famiglie per il mese successivo. Sono già aperte le iscrizioni ma, attenzione, solo per i bambini che frequentano già la scuola dell’infanzia. Le iscrizioni sono a numero chiuso ed è possibile iscriversi entro e non oltre venerdì 11 giugno 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. E’ necessario consegnare in direzione (via Trento Trieste 4) il modulo compilato oppure inviarlo via email a [email protected] In ambito sportivo, infine, due campus estivi decisamente di qualità. Il primo è il “Summer camp” che viene riproposto anche quest’anno al “Lazzate sports Arena”. E’ dedicato a bimbi e ragazzi dai 3 ai 12 anni e praticamente sarà offerto per tutta l’estate dal 14 giugno al 10 settembre, fatta eccezione solo per il periodo dal 7 al 22 agosto. Le attività sportive organizzate, sempre da allenatori certificati, prevedono sempre laboratori ludico creativi, giochi di gruppo, aiuto compiti e piscina una volta alla settimana.

Gli sport in cui i ragazzi potranno cimentarsi saranno davvero molteplici: basket, volley, calcio, nuoto, tennis e ginnastica artistica: ce n’è davvero per tutti! Per info e prenotazioni è possibile telefonare al numero 3500153583, visitare il sito lazzatesportsarena.it o recarsi presso la struttura sita in via primo maggio 22 a Lazzate. Decisamente suggerito per gli amanti del pallone, invece, l’ “Ardor camp” che promuove, dal 14 giugno al 23 luglios, sei settimane di divertimento assicurato in un ambiente sicuro e con misure anti-Covid prestabilite, attentamente messe in atto da tutto lo staff di gestione della società calcistica lazzatese. I ragazzi verranno seguiti da istruttori e professionisti attraverso un vero e proprio percorso formativo con varie attività ludiche. Per costi, informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito acardorlazzate.it.

“Mai come quest’anno, con il supporto dell’Amministrazione comunale, Lazzate presenta un’offerta di campus estivi davvero variegata e di qualità, segno anche questo che le realtà associative, le famiglie, tutti noi desideriamo ripartire dopo un anno e mezzo difficilissimo” dichiara il sindaco Loredana Pizzi.

