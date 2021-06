Ceriano Laghetto, sindaco e Giunta hanno fatto festa coi remigini

CERIANO LAGHETTO – La festa per la chiusura dell’anno scolastico, martedì pomeriggio, ha regalato momenti di grandi emozioni per i bambini e i ragazzi, per i genitori, le insegnanti e i volontari che sono stati tutti protagonisti di questo anno scolastico decisamente particolare. Al termine delle lezioni, per tutte le classi sono stati organizzati momenti per i saluti finali nel rispetto della normativa anti-covid. Anche l’Amministrazione comunale ha voluto essere vicina ai ragazzi, ai docenti e ai volontari del Comitato Genitori che hanno consentito lo svolgimento dell’anno scolastico. La Giunta comunale, rappresentata oltre che dal sindaco Roberto Crippa, dagli assessori Dante Cattaneo e Romana Campi, ha fatto visita alla scuola primaria per il saluto ai “remigini” che hanno completato la classe prima a cui è stato fatto dono di una scatola di pastelli e ai bambini in uscita dalla primaria, dopo avere completato la classe quinta, a cui è stata donata una chiavetta Usb.

Nel corso dei festeggiamenti è stata anche consegnata una targa di ringraziamento a Teresa Fiori (foto), la storica custode del plesso scolastico che lascerà la scuola dopo molti anni di prezioso servizio e sono stati consegnati dei riconoscimenti ai volontari “Nonni civici” che hanno affiancato la polizia locale nel servizio di attraversamento davanti alle scuole per l’intero anno scolastico.

