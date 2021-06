VARESE – “Abbiamo fatto di tutto in consiglio regionale perché in Lombardia si abbassassero i prezzi dei tamponi molecolari, quelli necessari anche per ottenere il green pass per chi ancora non è stato vaccinato. La nostra proposta è però stata affossata dalla maggioranza con la scusa che di green pass deve occuparsi il governo. Una scelta senza criterio che peserà su tutti i lombardi, in particolare sui giovani e sul settore del turismo”. Lo dice il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Pd.

Prosegue Astuti: “Ancora una volta ci troviamo davanti a una maggioranza che invoca l’autonomia solamente quando non comporta responsabilità e che si tira indietro davanti ai problemi incapace di dare una vera risposta”.

