UBOLDO – Lo stabilimento Lu-Ve Exchangers di Uboldo ha ricevuto l’attestato di “Azienda virtuosa per sostenibilità energetica”, rilasciato da Repower, azienda specializzata nei servizi di efficienza energetica per le aziende. Repower ha condotto un’Ase (Analisi di sostenibilità energetica), un’indagine qualitativa che prende in considerazione dieci diversi aspetti, riguardanti forniture energetiche, ottimizzazione dei consumi, prevenzione e sicurezza, illuminazione, interventi impiantistici e mobilità elettrica.

Il certificato di “Azienda virtuosa” di Repower è rilasciato ai clienti meritori che aderiscono all’indagine. L’indice si adegua automaticamente e un nuovo attestato è rilasciato ogniqualvolta il cliente interviene su uno dei campi oggetto dell’indagine e il punteggio minimo viene raggiunto.

La Lu-Ve si occupa di scambiatori per la refrigerazione, il condizionamento dell’aria e le applicazioni industriali; e di altre applicazioni in questi campi, ed ha sede alla periferia di Uboldo, in via Caduti della Liberazione.

(foto archivio: la visita di una delegazione straniera alla Lu-Ve di Uboldo)

11062021