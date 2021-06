Prosegue Zauli: “Erano presenti anche il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio Regionale Fabrizio Turba, l’Amministratore delegato di Gabel Michele Moltrasio e la Responsabile marketing & comunicazione di Gabel, Francesca Moltrasio. Una visita importante, che sottolinea l’attenzione per Regione Lombardia allo sforzo delle attività produttive rovellaschesi, di cui Gabel è storico è eccellente baluardo nel settore tessile. Attenzione che condividiamo come Amministrazione comunale, sopratutto in questo momento difficile per colpa dell’emergenza sanitaria:a fondo perduto per le attività economiche danneggiate dalle chiusure dovute al covid 19; abbiamo inoltre aderito al Bando Regionale del Distretto del Commercio della Bassa Pianura Comasca. Impegno che vogliamo rinnovare nel 2021, intervenendo nuovamente sulla Tari per le aziende ancora in grave difficoltà. Grazie a Regione Lombardia e a Gabel per questo momento di orgoglio rovellaschese!”