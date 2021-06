SARONNO – Dopo la decina di malori di stamattina ecco la nota dell’Amministrazione comunale sugli interventi all’hub vaccinale.

In considerazione dei problemi di temperatura che si sono registrati nel centro vaccinale Città di Saronno, l’Amministrazione comunale è intervenuta installando alcuni ventilatori dotati di nebulizzatore per rinfrescare l’ambiente e mettere i cittadini in una condizione di maggiore serenità.

Nel corso della prossima settimana verrà installato un impianto di raffrescamento dell’aria che risolverà definitivamente il problema.

“Teniamo da sempre a rendere un servizio confortevole oltreché funzionale nel nostro hub – ha dichiarato il sindaco Augusto Airoldi – e lo facciamo, ancora una volta, a nostre spese perché lo riteniamo utile per i nostri cittadini, anche se si tratta, a tutti gli effetti, di un servizio di sanità pubblica”.

Il sindaco Augusto Airoldi che oggi ha fatto un sopralluogo all’hub vaccinale conferma l’intervento dell’Amministrazione per risolvere il problema caldo all’interno della struttura dell’ex Pizzigoni e in particolare nella palestra dove si trovano le linee vaccinali.

