Vuoi arredare il soggiorno con uno stile moderno ma non hai ancora idee su quali mobili scegliere e per quale design propendere? Allora oggi sei sulla guida giusta per te! In quest’articolo andiamo a scoprire insieme come arredare un soggiorno in stile moderno, con alcune idee di stile che di certo di lasceranno stupito.

Quando si vuole ricreare un soggiorno con stile moderno è necessario pensare a un ambiente che possa al contempo essere di design ma mettere anche a proprio agio tutti coloro che lo vivono giornalmente e anche gli ospiti.

All’interno di un salotto o soggiorno con mobili moderni, come quelli di Zucca Mobili, basterà giocare con i colori, i tessuti, con le forme e dimensioni dei complementi d’arredo per avere un ambiente confortevole e moderno! Ma vediamo insieme alcune idee per il tuo soggiorno!

Un soggiorno dai colori pastello

Una soluzione moderna molto interessante e sempre più adottata è quella di optare per un soggiorno che presenti nell’insieme solo colori pastello. I colori pastello come il celeste, il rosa pallido, il bianco, il verde chiaro ecc…sono un ottimo compromesso tra stile, modernità e bellezza del design. Creando un ambiente dai colori pastello è possibile optare per mobili con qualche anta o con qualche elemento colorato. Si può scegliere di tinteggiare le pareti con colori chiari e piacevoli, oppure di optare per tende e un divano dalle tinte pastello dando una nota peculiare a tutto l’ambiente.

Un elemento caratterizzante: la libreria

All’interno di un soggiorno moderno è possibile incentrare la propria attenzione su un elemento caratterizzante come lo può essere una parete moderna con libreria. La parete d’arredo può essere strutturata con vari elementi che vanno dai pensili, agli stipi per riuscire a conservare al meglio le proprie cose, fino alle vetrine. Un elemento caratterizzante, unico e perfetto da non perdere però è di certo la libreria! Questa può essere acquistata a parte o integrata nella parete d’arredo. Se volete un soggiorno moderno dall’aspetto minimal e intellettuale puntare su questo complemento d’arredo è di certo la scelta giusta!

Soggiorno moderno dalle linee minimali

Un soggiorno moderno dalle linee minimal, dall’aspetto un po’ nordico e freddo ma al contempo accogliente è una delle soluzioni che vanno per la maggiore. Il motivo? Un ambiente con mobili di alta qualità ma dallo stile minimale danno alla casa un aspetto sempre pulito e ordinato. Permettono di trovare il proprio equilibrio mentale, di scegliere i complementi d’arredo giusti al fine di valorizzare l’ambiente facendolo anche sembrare più grande. Inoltre, i mobili per soggiorno dallo stile minimal creano un ambiente molto elegante.

Un soggiorno dall’arredo black and white

Sei alla ricerca di un soggiorno con mobili d’arredo fini, pregiati ed eleganti? E vuoi ricreare un ambiente moderno e al contempo pulito nelle linee e dettagli? Allora la scelta giusta per te è di certo un soggiorno Black and White. Il contrasto tra bianco e nero è un mood che non passa mai di moda. I mobili neri abbinati a un divano e un tappeto bianco candido, danno un effetto ottico davvero particolare. Oppure si può scegliere di mobili già proposto con finiture in bianco e nero. Lavorare con queste due cromie così distanti non è facile, ma se si trova il giusto equilibrio l’effetto finale è davvero unico.

In conclusione, non ci sono regole ben precise per la realizzazione di un soggiorno moderno. L’importante è optare sempre per un ambiente che rispecchi i propri desideri e gusti. Non c’è bisogno di seguire una moda precisa, basta essere sé stessi per trovare il giusto equilibrio e creare un soggiorno moderno.