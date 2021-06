CISLAGO – Con la “regia” dell’associazione no profit Cislagocuore in paese la sostituzione delle teche e l’installazione degli ultramoderni defibrillatori. “Ecco il secondo Dae con teca presso la piazza della Massina. Ora per gli altri un poco alla volta reperiremo i fondi. Ecco la novità: con queste teche inizia in nostro progetto Responded, i cittadini formati che ne daranno disponibilità saranno allertati con uno sms all apertura della teca. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la catena della sopravvivenza!” spiegano i volontari del sodalizio benefico.

Che annunciano: “Faremo due sere di formazione per chi ha già ottenuto l’attestato: 28 e 30 giugno. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email [email protected] Grazie a Tecno System per il bellissimo lavoro d installazione”.

Sono infatti passati 7 anni dall’inizio del progetto Cislago cardioprotetto, ed ora è arrivato il momento della sostituzione delle colonnine Dae.

(foto: una delle nuove teche per i defibrillatori che sono installati in paese)

