SARONNO – Si apre mercoledì 23 giugno alle 19.45 nel giardino di via XXV aprile a Saronno, il ciclo di appuntamenti dedicati al benessere all’aria aperta promossa dall’ASD Polisportiva Repax e dal Comune di Saronno nella persona dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò e dell’assessore all’ambiente Franco Casali.

Una palestra a cielo aperto, questo il titolo dell’iniziativa, offrirà a chiunque fosse pronto a mettersi in gioco, un ciclo di lezioni di gruppo con il Wellness Coach Matteo Castelli. L’iscrizione sarà gratuita grazie al contributo di Italiana Assicurazioni – Agenzia Ferrario Assicurazioni, che finanzierà gli eventi: un modo per festeggiare i 100 anni di attività sul territorio.

Gli allenamenti si svolgeranno dal 23 giugno al 24 luglio tutti i mercoledì alle 19.45 e il sabato alle 8.30. L’outdoor training è un ottimo allenamento rivolto a tutti per tonificare i muscoli del corpo, non è richiesto uno specifico allenamento. L’attività è unicamente su prenotazione per il rispetto delle norme Covid sul sito www.ferrarioassicurazioni.it e su www.eventbrite.it

La prenotazione fino ad esaurimento posti.

Durante gli allenamenti al parco sarà richiesto di portare un tappetino da palestra, acqua e un asciugamano.

Alla prima iscrizione verrà regalato un utile gadget per continuare i tuoi allenamenti.

Per informazioni: www.ferrarioassicurazioni.it [email protected] tel. 02.9609285

whatsapp 391.3314900