SARONNO – Novità in arrivo per il reparto di Oncologia dell’ospedale di piazzale Borella a Saronno. Ad anticipare alcune di quelle che saranno operative da settembre è stato il primario Claudio Verusio ospite con Mario Busnelli vice presidente della Saronno Point del debutto di Argonauti l’appuntamento proposti da Arcadia. A fare gli onori di casa l’ex assessore Maria Assunta Miglino e Silvia Mazzola.

Si parte dalla nuova nomina, avvenuta questa settimana, di Verusio come direttore del dipartimento oncologico dell’azienda sanitaria Asst Valle Olona. Verusio ha anticipato inoltre che da settembre il reparto saronnese sarà predisposto anche per il ricovero dei pazienti, oltre che per il day hospital. Inoltre arriveranno in oncologia 6 nuovi medici provenienti: 2 dalla Cattolica di Roma, 2 dall’Humanitas e 2 dallo Ieo, a dimostrazione che il nostro ospedale è attrattivo e può esserlo ogni reparto.

Anche l’attività ambulatoriale si amplierà. Ci saranno 5 nuovi ambulatori: 3 per le visite prettamente oncologiche, 1 dedicato alla chirurgia senologica, 1 alle cure simultanee e palliative, 1 all’assistenza psicologica e ai caregiver.

Il nuovo reparto, che come ha ricordato Mario Busnelli sarà inaugurato tra un mese, ha dimensioni doppie rispetto al precedente con sale d’attesa dotate di nuovi confort e nuovi display a chiamata numerica.

“Nessuno dei 500 pazienti è stato abbandonato nei 7 mesi di pandemia – ha tenuto a sottolineare Verusio – anche nella prima fase quando il reparto è stato trasferito a Busto c’è stato un grande lavoro organizzativo, una grande attenzione e impegno anche da parte della Saronno point che ha aiutato con i trasferimento in auto per garantire la vicinanza e sostegno concreto ai malati”.

(foto archivio)