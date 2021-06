SARONNO – Tanta voglia di partire ma anche tanta attenzione per la sicurezza sul fronte Covid. Così il Running Saronno ha organizzato l’edizione di domani del Running Day che vedrà solo la versione competitiva.

L’appuntamento è organizzato con l’approvazione della Fidal Comitato Regionale Lombardo, col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saronno, della Provincia di Varese e della Regione Lombardia ha organizzato la quattordicesima edizione del Running day, corsa podistica competitiva individuale, maschile e femminile, di 10 chilometri. La gara, valida per il campionato regionale, si terrà sabato 12 giugno con partenza da piazza Libertà. Gli atleti percorreranno due volte un anello cittadino da 5 chilometri che ricalca quello creato per la decina edizione.

Il ritrovo e villaggio sarà allestito in Villa Gianetti con ritiro dei pettorali a partire dalle 15. Dovrà essere personale presentando l’autodichiarazione Covid, non è possibile ritirare pettorali per conto terzi.

All’ingresso del villaggio verrà rilevata la temperatura e ritirata l’autocertificazione Covid da parte del personale della Croce Rossa. Al termine di questa procedura verrà consegnato un braccialetto che permetterà agli atleti di entrare ed uscire liberamente dal villaggio e dalla zona di partenza. Gli atleti senza braccialetto non saranno ammessi nella griglia di partenza.

Per velocizzare le operazioni all’atto del ritiro pettorale invitiamo tutti gli atleti a presentarsi con la autocertificazione Covidgià compilata.