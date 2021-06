SARONNO – A Saronno riparte anche lo sport. E lo fa con un grande classico saronnese che si rinnova con grande attenzione per la sicurezza dei partecipanti e degli organizzatori. Domani torna il Running Day.

Purtroppo non si potranno svolgere ne la gara non competitiva ne quella per i bimbi entrambe rimandate al 2022.

La società Running Saronno con l’approvazione della Fidal Comitato Regionale Lombardo, col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saronno, della Provincia di Varese e della Regione Lombardia ha organizzato la quattordicesima edizione del Running day, corsa podistica competitiva individuale, maschile e femminile, di 10 chilometri. La gara, valida per il campionato regionale, si terrà sabato 12 giugno con partenza da piazza Libertà. Gli atleti percorreranno due volte un anello cittadino da 5 chilometri che ricalca quello creato per la decina edizione. La chiamata partenza sarà alle 20 con partenza alle 20,15

Per garantire la sicurezza degli atleti il percorso sarà naturalmente offlimits per le macchine ci saranno divieti di sosta lungo le strade. Negli ultimi giorni sono già stati posizionati cartelli e transenne. Sul percorso come tradizione la polizia locale ma anche i volontari.