Saronno, erbacce nei vialetti del cimitero maggiore

SARONNO – Vialetti del cimitero pieni di erbacce, il “caso” approda anche sul web tramite le immagini che sono state realizzate dai cittadini e che dai socia mostrano la situazione. La particolari condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, con sole, caldo ma anche alternati a parecchia pioggia, hanno sicuramente favorite la crescita di piante e, in quresto caso, pure delle erbacce che hanno in parte invaso i vialetti del cimitero maggiore di via Milano.

Il problema è stato in queste ore segnalato da alcuni cittadini anche all’Amministrazione civica saronnese, che si occupa della gestione e cura del campo santo centrale: già nelle prossime ore dovrebbero entrare in azione i giardinieri per le pulizie del caso; con verifica anche della situazione al cimitero rionale che si trova a Cassina Ferrara.

(foto: il particolare di una delle immagini sui social, che evidenziano questo problema nei vialetti del cimitero maggiore di via Milano a Saronno)

11062021