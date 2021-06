SARONNO – E’ stata approvata nel pomeriggio di ieri 10 giugno dalla Giunta comunale un’importante delibera con cui si stabiliscono agevolazioni per i proprietari di bar o ristoranti cittadini e per le associazioni. Con il provvedimento, l’Amministrazione saronnese applica una riduzione del pagamento dei canoni sugli immobili ad uso bar-ristorante di tre mensilità, pari cioè al 50% del periodo di chiusura registrato con il secondo lockdown, ed una riduzione sul pagamento del rimborso spese dovuto al Comune dalle associazioni pari a sei mensilità. Inoltre, la Giunta Airoldi dispone l’esonero del pagamento dei canoni dei dehors per l’anno 2020, così da applicare lo stesso criterio che è stato utilizzato dalla normativa nazionale in tema di esoneri della Tosap nei confronti degli esercenti che occupano il suolo pubblico.

“Come in molti altri Comuni – spiega l’assessore municipale al Bilancio, Giulia Mazzoldi – anche a noi sono pervenute richieste di aiuto da parte delle imprese di pubblico esercizio e delle associazioni, costrette a far fronte a grandi difficoltà derivanti dalle chiusure decise nei periodi in cui l’emergenza Covid-19 è stata più pressante. Con questi provvedimenti, vogliamo sostenere la ripresa delle nostre attività commerciali e associative”.

