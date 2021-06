Tennis maschile, il Ct Ceriano (e Saronno) pronto per il rush finale

SARONNO – Buone notizie della formazione di Serie B2 del Ct Ceriano: i giocatori locali hanno conquistato il primo successo stagionale sul campo dello Sporting Club Selva Alta Vigevano. Infatti, dopo due pareggi consecutivi, la formazione brianzola ha ottenuto così punti fondamentali portandosi al secondo posto del girone 1 grazie ai successi di Massimiliano De Pasquale, Mattia Rossi e Alessio Zanotti in singolare e della coppia composta da Rossi e Zanotti in doppio.

Dai campionati degli affiliati, il Ctc passa come da sua tradizione in fretta agli agonisti, con riflettori puntati sul recente torneo “Fratelli Rossetti”, consueto torneo individuale destinato ai più giovani. Già oltre 200 gli iscritti nelle categorie dall’under 10 all’under 16 femminili e maschili e con match che si stanno tenendo tra i campi di Ceriano Laghetto e quelli del Centro Robur di via Cristoforo Colombo a Saronno. Finali in agenda domenica 13 giugno.

(foto: la formazione di serie B2 del Ct Ceriano)

11062021