Turate, ancora in incidente in bici: ragazza all’ospedale

TURATE – Dopo i tre incidenti di ieri pomeriggio, sempre con protagonisti ciclisti, un quarto episodio si è verificato ieri notte. Alle 22.35 l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno nella vicina Turate, in via Camillo Benso Conte di Cavour, per una caduta della bicicletta. In questo caso l’involontaria protagonista dell’accaduto è stata una ragazza di 18 anni. Alla fine la decisione è stata quella di trasportarla con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, per essere medicata di comunque non gravi contusioni e per tutti gli accertamenti del caso.

Ieri dunque ben quattro di incidenti con la bicicletta nel Saronnese e vicino comasco. Alle 17 in via per Cerro alla periferia di Uboldo, alle 17.30 in via Prampolini a Saronno caduta dalla bici da parte di un pensionato del posto, di 82 anni. A Gerenzano alle 18 in via Fagnani è stato investito un ciclista: 15 anni, il ragazzo è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra.

(foto archivio)

11062021