– mercoledì dalle 14.30 alle 17.30; – giovedì dalle 14.30 alle 17.30; – venerdì dalle 9 alle 12; – sabato dalle 9 alle 12 (su appuntamento).

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo: email [email protected]

Rimancano dal palazzo municipale: “Un grazie a tutti i volontari e agli operatori che hanno contribuito al trasloco. Ci vediamo a fine agosto per riposizionare tutto ed aprire con una nuova veste!” La biblioteca di Turate si trova in via Tinelli. Per tutta la durata dei lavori, resterà comunque attivo il servizio di prestito esclusivamente per prenotazione, ritiro dei libri prenotati e loro restituzione finale, alla sala del Caminetto di Palazzo Pollini, secondo i seguenti orari: