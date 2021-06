SARONNO – Non è certo passato inosservato l’intervento avvenuto oggi alle 17.25 di una ambulanza della Croce rossa saronnese nella centrale via Roma, nei pressi del ponticello vicino a piazza Libertà: il tutto a seguito della segnalazione, da parte dei passanti, di una persona che stava male. Quarantotto anni, il cittadino è stato sottoposto alle cure del caso e quindi si è rapidamente ripreso, non è stato necessario trasportarlo all’ospedale cittadino in osservazione. Gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica.

Per il quarantottenne in questo caso nulla di particolarmente grave. Ad assistere ai soccorsi tanti saronnesi visto che il fatto p capitato proprio nell’orario in cui molte famiglie si trovava o si stavano recando nel centro storico pedonale, nelle immediate vicinanze, per l’abitutale passeggiata del sabato pomeriggio o per vedersi con gli amici nei locali della zona centrale.

(foto: precedente intervento ambulanze e soccorsi in via Roma, per un altro episodio)

12062021