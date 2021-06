SARONNO – Successo dell’Az Saronno nella prima partita della semifinale playoff di C Gold, contro Basket Romano.

“Gara 1 è andata, con una convincente prestazione contro la zona e 10 triple messe a segno, 6/12 da oltre l’arco per il solito Mariani. E poi il grande Max Politi che ne butta 21 sbagliando solo 4 tiri. Il divario si fa importante nel finale, ma per ben due volte in precedenza i ragazzi si erano spinti sino a +10” riepilogano i dirigenti saronnesi in relazione alla partita che è andata in scena sabato sera sul parquet del palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo di Saronno.