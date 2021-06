SARONNO – L’assessore all’Ambiente Franco Casali risponde alle mamme del quartiere Aquilone che nelle ultime settimane hanno chiesto all’Amministrazione di occuparsi della manutenzione dei giochi dell’area verde a partire da quella dell’amatissima carrucola.

“Il contratto di appalto vigente per la manutenzione dei numerosi giochi ed attrezzature di cui sono dotati gli oltre 30 parchi della città prevede una verifica annuale del loro stato da parte dell’impresa aggiudicataria del servizio.

Tale verifica è stata effettuata di recente: l’offerta di intervento per la manutenzione include tra l’altro per il Parco dell’Aquilone la revisione della teleferica che prevede la sostituzione delle molle, del sedile e catena mancanti, nonché la verniciatura dell’impianto da parte di un’azienda specializzata e dotata delle necessarie certificazioni. Le traverse mancanti di una panchina sono già state sostituite e verniciate dagli addetti alla manutenzione del Comune che effettuano interventi manutentivi non specialistici periodici.

Con l’occasione segnaliamo che purtroppo la già onerosa attività di verifica e manutenzione degli impianti, giochi ed attrezzature dei parchi é spesso aggravata da interventi non programmati dovuti a vandalismi”

12062021