MILANO – “Da lunedì la Lombardia passa nella Zona bianca dell’emergenza coronavirus. Tutti i parametri sono in costante miglioramento e se le cose stanno andando così bene lo si deve anche e sicuramente alla grande partecipazione dei lombardi alla campagna vaccinale. Grazie a tutti e avanti così!” Lo dice il governatore lombardia, Attilio Fontana.

Cosa cambia

Da lunedì 14 giugno bar, ristoranti ed attività ristorazione aperte sia all’interno che all’esterno enza limiti orari. Cancellato il coprifuoco e quindi consentiti spostamenti senza limitri orari fra località in Zona bianca; ed ovunque in Italia per motivi di studio o lavorativi. Visite ai parenti consentite senza limiti orario o numerici. Restano in vigore le norme anti-contagio sui mezzi di trasporto.

Resta l’obbligo dell’uso della mascherina sia al chiuso in luoghi diversi da casa, che all’aperto. Restano vietate le feste private ed in discoteca. Riaprono le piscine, parchi a tema e sale giochi e scommesse. Autorizzare le cerimonie ma tutti gli invitati dovranno avere il green pass.

12062021