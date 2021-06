SARONNO – Vera e propria rivelazione, il giovane e sconosciuto Njeri Julius Kariba ha dominato il Running day di sabato sera in centro a Saronno. Fa parte della scuderia austriaca del Run2gether, delle promesse extra-europee. E’ appena arrivato dal suo Paese, il Kenya e dopo un paio di chilometri sul percorso cittadino ha letteralmente fatto il vuoto alle proprie spalle. Secondo posto per Nadir Cavagna dell’Atletica Valle Brembana, già azzurro, terzo Ademe Cuneo dell’Atletica Cento torri.

Tra le donne ha vinto Elena Romagnolo, con due Olimpiadi alle spalle, della Pro Patria Milano; secondo posto Sara Galimberti della Bracco Atletica, e terzo posto per Lisa Migliorini del Runner team.

In tutto 369 gli iscritti, 346 i partiti e 333 i classificati, dei quali 56 donne. Il tutto sul percorso saronnese che come sempre ha abbracciato l’intero centro storico arrivando sino alla zona dell’ospedale per rientrare quindi verso il punto di partenza ed arrivo di piazza Libertà.

(foto: un momento della gara)

12062021