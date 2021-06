SARONNO – Continua il weekend dell’Eco festivIal la festa che permesse agli studenti dell’istituto di via Marx di mettere in mostra quando hanno imparato nel corso dell’anno scolastico.

Un’occasione ancora più preziosa quest’anno in cui i ragazzi hanno dovuto fare i conti con la didattica a distanza (ad eccezione per le ore di laboratorio).

Tra le diverse attività proposte anche il concorso di pasticceria “Le spezie” seguito dalla docente Francesca Callegari. I ragazzi di prima una ventina divisi in 5 gruppi si sono cimentati nella preparazione del dolce con l’inserimento di almeno due spezie.

A giudicare i dolci preparati (e studiati in un mese di lezione) la direttrice de ilSaronno Sara Giudici, la nuova stagista della testata Giulia Gritti e l’ex studentessa Ial Gaia Landoni.

“E’ sempre una grande emozione tornare allo Ial e vedere questi giovani talenti all’opera – spiega la direttrice Sara Giudici – sono rimasta molto colpita dalla presentazione realizzata dagli studenti con un codice Qr hanno accompagnato noi giurati in un ricercata elaborazione grafica in cui non solo hanno spiegato la preparazione del proprio dolce ma hanno anche creato un logo e scelto una palette di colori”.