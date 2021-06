Lutto a Solaro per la scomparsa dell’imprenditore Colciago della Guarnitec

SOLARO – Si è tenuto ieri il funerale di Pierluigi Colciago, 85 anni, “storico” imprenditore di Solaro. Il rito si è svolto nel pomeriggio alla chiesa parrocchiale dei Santo Quirico e Giulitta, la salma è stata poi tumulata al cimitero del paese. Imprenditori e preidente della Guarnitec srl, la scomparsa ha suscitato grande cordoglio a Solaro.

Guarnitec è azienda leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di guarnizioni di tenuta per applicazioni idrauliche. Fondata nel 1969 con il marchio Tecnotex, la società è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 40 anni. Grazie ad una gamma di prodotti sempre più ampia ed aggiornata all’aumento della capacità produttiva, oggi Guarnitec è diventata società di riferimento nella produzione di guarnizioni in gomma, gomma/tela e soprattutto in poliuretano oggi commercializzato con il marchio Tecnolan. Il gruppo vanta un centro logistico che ha permesso negli ultimi dieci anni un sostanziale aumento della qualità e del servizio al cliente con una significativa riduzione dei tempi di consegna ed un consolidamento dell’immagine aziendale.

12062021