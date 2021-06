SARONNO / TRADATE – Tamponamento in viale Europa a Saronno; fra i contusi anche una bimba di 1 anno. E’ successo oggi lungo lo stradone che si trova alla periferia cittadina, quando erano le 10.35 e due automobili sono entrate in collisione. Ci si trova sul tratto locale dell’ex statale Varesina: sul posto è intervenuta una ambulanza del Sos Uboldo. Tre le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, per piccole contusioni: oltre alla bambina, una donna di 32 anni ed un uomo di 41 anni. Nessuno, come detto, è apparso in condizioni preoccupanti; e gli accertamenti medici sono stati poi eseguiti al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese.

A Tradate alle 14.20, in via per Appiano, è stato invece investito un ciclista. Sul posto una pattuglia della polizia locale tradatese ed una ambulanza della Croce rossa. Il ciclista, di 40 anni, è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Tradate; le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

(foto archivio)

