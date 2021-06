TURATE – Incendio alla piazzola ecologia di Turate dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. A bruciare, ieri alle 12, un furgone della Econord in uso per la raccolta dei rifiuti e che si trovava all’interno del centro raccolta di via Santa Maria alla periferia turatese. Si pensa ad un problema tecnico nel mezzo, forse una perdita di carburante o di olio nel motore oppure un problema elettrico, che ha fatto scaturire prima una colonna di fumo e poi le fiamme che hanno rapidamente avvolto la parte anteriore del mezzo, che si trovava in prossimità di un cassonetto. Il conducente si è posto per tempo a distanza di sicurezza.

I pompieri hanno impiegato poco a prendere il controllo della situazione, ed hanno rapidamente spento le fiamme anche se per il furgoncino si profila ora la demolizione, troppi gravi i danni per pensare di ripararlo. All’interno della piazzola rifiuti non si sono registrati altri danneggiamenti.

(foto archivio)

12052021