SARONNO – Si spostano in centro a Saronno le riprese del film “Da una corsa in bicicletta” diretto dal regista Luciano Silighini Garagnani per Amazon prime che narra la biografia dell’imprenditore Gianfranco Librandi. Terminate le scene a Turate, con l’attore Paolo Riva nelle vesti di Don Marino, molti sono i saronnesi che si sono imbattuti nelle telecamere della produzione, dal Parco dei Frati a piazza San Francesco per gli esterni alla Regina Margherita e Itis Riva per alcuni interni ambientati negli anni 70.

Marco Mainini interpreta un giovane Gianfranco Librandi che si confida con l’amico Aldo, interpretato da Federico Lapo passeggiando lungo corso Italia e proprio in centro è stata girata anche la scena nella quale Gianfranco si scambia un tenero bacio con la bella Marilena interpretata dall’attrice pugliese Arianna Semeraro.

Oggi la troupe per un giorno è a Milano all’università Cattolica dove vengono girate le scene nelle quali Gianfranco Librandi lascia l’università per aiutare ancora la famiglia. Studi ripresi poi da adulto e terminati con ben due lauree, una in economia è una in giurisprudenza.

“Stiamo iniziando a entrare negli anni Ottanta, raccontando il passaggio da semplice operaio Ultravox a dirigente della stessa ditta. Qui metteremo in luce le grandi qualità imprenditoriali e intelligenza non comune che caratterizzano l’amico Gianfranco Librandi” racconta il regista Silighini “nel set si è sviluppata una grande curiosità e interesse verso il protagonista del nostro film, sia gli attori che i membri della crew sono restati sorpresi e affascinati da questa storia vera. Fascino che sono certo colpirà anche gli spettatori” conclude il regista.