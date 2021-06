SARONNO – Oggi a Saronno torna lo sport e il primo grande evento dopo la pandemia: alle 2015 partirà il Running day un grande classico saronnese che si rinnova con grande attenzione per la sicurezza dei partecipanti e degli organizzatori. Proprio per motivi di sicurezza gli organizzatori hanno rinunciato alla gara per i bimbi e alla non competitiva concentrandosi sulla gara di valenza regionale.

ATTENZIONE A DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO

Ovviamente per garantire la sicurezza dei partecipanti l’Amministrazione comunale con la polizia locale chiuderà alla circolazione l’intero percorso e sono previsti anche divieti di sosta.

IL PERCORSO

Il raduno per gli atleti sarà a Villa Gianetti ma la partenza sarà da Corso Italia. I partecipanti percorreranno le vie Micca, don Luigi Guanella, viale Rimembranze, don Griffanti, Carlo Porta, Monti, Ramazzotti, Volonterio, San Giuseppe, Verdi, Cavour, Micca, San Cristoforo, piazza Unità d’Italia, Volta, Colombo, Legnani, Silvio Pellico, Biffi, Tommaseo, Manzoni, Roma.

Ovviamente il percorso sarà interdetto alle auto ma sarà anche vietata la sosta: vige un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 alle 23. Divieto di transito a tutti i veicoli, compresi residenti dalle 19.30 alle 23.

Sono stati messi a disposizione de parcheggi alternativi che saranno fruibili liberamente Son quelli di piazza dei Mercanti, via I Maggio, via Balaguer, piazza Repubblica, piazza Saragat, via Volpi.

Saranno a sosta libera dalle 14.30 tutti i posteggi della città esterni all’area interessata dal percorso, anche in zone a disco, a pagamento e residenti, ed i parcheggi di piazza Repubblica, via Balaguer, via I Maggio, piazza Mercato, via Volpi, piazza Saragat. Restano a pagamento quelli di via Pola, via Ferrari e via Milano.

L’evento è organizzato dalla società Running Saronno con l’approvazione della Fidal Comitato Regionale Lombardo, col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saronno, della Provincia di Varese e della Regione Lombardia ha organizzato la quattordicesima edizione del Running day, corsa podistica competitiva individuale, maschile e femminile, di 10 chilometri. Gli atleti percorreranno due volte un anello cittadino da 5 chilometri che ricalca quello creato per la decina edizione. La chiamata partenza sarà alle 20 con partenza alle 20,15